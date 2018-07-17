Galatasaray'dan yılın bombası! Trabzonspor'da forma giyen Yusuf Yazıcı...

Galatasaray cephesinden çok konuşulacak bir Yusuf Yazıcı hamlesi gelmek üzere.

Trabzonspor'un genç yıldızını bir yıl kiralamak isteyen sarı-kırmızılı takım, bu futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği performansla değerini katlayacağını, böylelikle her iki takımın da bu işten kârlı çıkacağını düşünüyor.

Yusuf Yazıcı, transfer edilebilmesi halinde Fatih Terim'in bankosu olacak. İmparator da futbolcuya olan inancını, "Bizden sonraki durağı Avrupa olur" diyerek yönetime iletti.

MAAŞININ ON KATI

Bordo-mavililere kiralama bedeli yerine Tolga Ciğerci ya da Eren Derdiyok takas olarak önerilecek. Galatasaray ayrıca Trabzonspor'dan yıllık 250 bin TL gibi çok düşük bir ücrete oynayan 21 yaşındaki genç futbolcuya da aldığı ücretin on katı yani 2.5 milyon TL'lik ödeme yapacak.

Karadeniz Fırtınası da Şampiyonlar Ligi vitrininde parlaması halinde, Yusuf Yazıcı'yı rekor bir bedelle satma imkânı yakalayacak. Trabzon cephesinin bu teklife nasıl yaklaşacağı şimdiden merak konusu. (Skor)