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Galatasaray'dan Denayer açıklaması

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, transfer harekatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 20:02
Galatasaray'dan Denayer açıklaması

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Ankaragücü maçı ile şampiyonluk parolasıyla lige başlayacağız." dedi. Albayrak, "Jason Denayer'i istiyoruz ama 10 milyon avro istiyorlar" ifadelerini kullandı.

BU ŞARTLARDA NASIL TRANSFER YAPACASKIN

"Kulüpler çok fazla transfer yapmadı. Galatasaray'da da fazla transfer yok. Galatasaray transferde ne yapacak?" şeklindeki soruyu, Albayrak şöyle yanıtladı:

"Bu açıklamayı ilk kez Rize'de yapıyorum. Biz sezon başından bu yana sattığımız kombinelerde topladığımız para 85 milyon lira. Sadece geçen sezon bir futbolcuya 65 milyon lira ödedik. Bu kulüpler nasıl döner. Bütün tribünleri satıyorsun, kombineleri satıyorsun. Yalvarıyorsun. Ben ilk önce Galatasaraylılara yalvarırım, bankalara yalvaracağıma. Allah razı olsun loca alan, kombine alanlardan. Bu şartlarda nasıl transfer yapıp ödeme yapacaksın. Herkesin ayağını yorganına göre uzatma vakti geldi ve geçiyor. Onun için çok iyi düşünüyor ve inceliyoruz. Gece fener ile sahaya çıkıp denenen futbolcu almıyoruz. Bu konuda kimlere ne söylemek istediğim çok açık meydandadır. Onlar kendilerini anlarlar. Biz futbolcuların saatlerce, günlerce maçlarını izleyip, takip ettiriyoruz. Galatasaray ve diğer kulüpler, bu saatten sonra bir lirası boşa gidecek harcama yapamaz."

DENAYER GELMEK İSTİYOR AMA

"Denayer bize gelmek istiyor. Açıkçası bizde Denayer'i çok istiyoruz ama 10 milyon avro istiyorlar. "

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 20:02
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