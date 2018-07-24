Galatasaray'dan ayrılan Yasin Öztekin'den veda mesajı

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin, veda mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan ayrılan Öztekin, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesaj ile taraftara veda etti.

Yasin Öztekin'in mesajı şu şekilde:

"Kariyerimde ve hayatımdan bir 4 seneyi daha geçirdim. Çok güzel anlar yaşadım, ilk şampiyonluğumu Galatasaray'da yaşadım. Unutulmayacak anılar benim için. Şunu bilin; her zaman elimden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştım. Rabbim bizim için yol çizmiştir, bize de bunu uygulamak düşer. Ama ben çizgimi hiç bir zaman bozmadım. Duyguların yoğun yaşandığı, mutluluğun en dibini yaşadığım bu zamana şükürler olsun. Herkes mutlu olsun, iyi olsun. Şimdi gitme zamanı geldi. Herkes hakkini helal etsin. Hoşça kalın."