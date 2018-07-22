Galatasaray'a Muslera piyangosu! 22 milyon Euro...
Alisson Becker'i 75 milyon euro'ya Liverpool'a gönderen İtalya Serie A takımı AS Roma, kaleci transferinde Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera'yı listeye dahil etti.22 Temmuz 2018 Pazar 14:23
Alisson'u Liverpool'a 75 milyon euro'ya satan Roma, Kopenhag'ın kalecisi Robin Olsen'i istiyor.
Kopenhag'daki pazarlıklar tüm hızıyla sürerken, İtalyan basını, Fernando Muslera'nın da gündemde olduğunu iddia etti.
İtalyan basını, Roma'nın Muslera için Galatasaray'a 22 milyon euro'luk bir teklif yapabileceğini yazdı.
(Fotomaç)
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