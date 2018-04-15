Galatasaray zirveyi Başakşehir'den kaptı!

Karşılaşmaya Galatasaray ön alanda baskıyla başladı ve rakibin oyun kurmasını engellemeye çalıştı. Maçın ilk tehlikesini yaratan da sarı kırmızlılar oldu. 4. dakikada Feghouli ile girdiği verkaç sonrası savunmadan seken topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Rodrigues'in şutunda, kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.



15. dakikadan sonra dengeyi sağlayan Başakşehir Adebayor ile bir fırsat yakaladı ama golü bulamadı. Sarı kırmızılılar kalan bölümde kanatlardan etkili geldi ama son paslarda başarılı olamadılar ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi.



İkinci yarıya Galatasaray iyi başlayan takım oldu. Üst üste ataklar geliştiren sarı kırmızılar, 60. dakikada Mariano'nuın harika golüyle öne geçti. Orata sahadan aldığı topu ceza sahası dışından muhteşem bir vuruşla ağlara gönderen Brezilyalı, bu sezonki 2. golüne imza atarak takımını öne geçirdi.



Uzatmanın ilk dakikasında sarı kırmızlıların kullandığı kornerde Adebayor topu kendi kalesine gönderdi ve fark ikiye çıktı.



Karşılaşma da bu skorla 2-0 sona erdi. Böylece Galatasaray, geçen hafta kaybettiği liderliği geri aldı. Konuk takım ise 2. sıraya geriledi.

