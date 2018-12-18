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Galatasaray yeni sağ beki Fransa'da buldu!

Galatasaray Fransa Lig 1 ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen Kenny Lala'yı yakın takibe aldı.

18 Aralık 2018 Salı 11:22
Galatasaray yeni sağ beki Fransa'da buldu!

Devre arası 2 forvet-1 stoper takviyesi planlayan Galatasaray'ı sağ bek transferinde de haraketli günler bekliyor.

Linnes'in sezon sonu bitecek sözleşmesi 3 yıl uzuyor. Norveçli sağ bekle 1.3 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı.

Flamengo'nun yeni teknik direktörü Abel Braga, Fluminense'de çalıştığı Mariano'nun transferinde ısrarcı. Galatasaray, 32 yaşındaki Brezilyalı sağ beki satmaya hazır.

Kenny Lala bombası!

Fransız ekibi Strasbourg'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kenny Lala gündeme geldi. 3 gol-4 asistle Ligue 1'de iyi bir sezon geçiren Lala'nın maç kasetleri izleniyor.

Piyasa değeri 12 milyon euro olan 27 yaşındaki Kenny Lala'nın sözleşmesinin bitecek olması dikkat çekiyor. Lala, 2017'de Lens'ten bedelsiz olarak gelmişti.

(Sabah)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 11:22
  1. Galatasaray
  2. Kenny Lala
  3. Strasbourg
  4. Fransa Ligue 1
  5. Fransa

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