Galatasaray yeni hocasını resmen açıkladı!
Galatasaray Erkek Basketbol Takımında görevine son verilen Oktay Mahmuti'nin Ertuğrul Erdoğan getirildi.26 Temmuz 2018 Perşembe 20:05
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda yeni başantrenör Ertuğrul Erdoğan oldu.
18 Ekim 1968 doğumlu Ertuğrul Erdoğan, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında Galatasaray'da asistan koç olarak kariyerine başladı.
Ertuğrul Erdoğan, uzun yıllar Türkiye Basketbol 1. Lig'inde çeşitli kulüplerde görev alırken aynı zamanda 2017 yılından beri Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev almaktadır.
Galatasaray'da Oktay Mahmuti'nin görevine son verilmişti.
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