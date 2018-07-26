Galatasaray yeni hocasını resmen açıkladı!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda yeni başantrenör Ertuğrul Erdoğan oldu.



18 Ekim 1968 doğumlu Ertuğrul Erdoğan, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında Galatasaray'da asistan koç olarak kariyerine başladı.

Ertuğrul Erdoğan, uzun yıllar Türkiye Basketbol 1. Lig'inde çeşitli kulüplerde görev alırken aynı zamanda 2017 yılından beri Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev almaktadır.



Galatasaray'da Oktay Mahmuti'nin görevine son verilmişti.



