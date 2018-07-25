0553 313 94 23

Galatasaray ve Beşiktaş devreye girdi!

Galatasaray, Belhanda'ya göz koyan Dortmund'tan Kagawa'yı almak istiyor.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:25
Galatasaray ve Beşiktaş devreye girdi!

Geçen sezon kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Beşiktaşbu kez transferde karşı karşıya geldi.

Ezeli rakipler, Borussia Dortmund formasını giyen Shinji Kagawa'yı gözüne kestirdi. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş, Japon futbolcu için resmen devreye girmiş durumda.

TAKAS FORMÜLÜ GÖRÜŞÜLECEK

Alınan bilgilere göre Galatasaray, Younes Belhanda'ya göz koyan Borussia Dortmund'tan Kagawa'yı isteyecek. Sarı- Kırmızılılar resmi teklif gelir gelmez takas formülünü masaya yatıracak.

NAGATOMO FAKTÖRÜ DEVREDE

Japon yıldızın milli takımdan arkadaşı olan Yuto Nagatomo'nun da transfer için devrede olduğu belirtiliyor. Nagatomo'nun vatandaşına sürekli Galatasaray ve İstanbul'u anlattığı ifade ediliyor.

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Talisca'nın ayrılığının ardından uzun süredir 10 numara arayan Beşiktaş da Kagawa'nın menajeriyle temasa geçti. Siyah-Beyazlılar'ın kısa sürede Dortmund kulübüyle de görüşeceği ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:25
  1. İstanbul
  2. SÜPER LİG Haberleri
  3. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    1. CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin..
    2. Yunan basını itiraf etti! Türkiye'nin..
    3. Aptala yatma Okur, gerçekleri anlat!
    4. Galatasaray transferi bitirdi! İşlem..
    5. Berna Laçin'e bir şok daha!
    6. Milli Eğitim Bakanlığı bakan..
    7. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    8. Doğalgaz ithalatı mayısta yüzde 19 düştü
    9. Meteorolojiden İstanbul için uyarı:..
    10. Adnan Oktar'ı cezaevinde ilk ziyaret..
    11. Erbil'deki şok görüşme Oktar'ın..
    12. Comolli direktif verdi! Fenerbahçe'de..
    13. Galatasaray ve Beşiktaş devreye girdi!
    14. 2018’in ilk yarısında BİM liderliğe..
    15. Ordu’da 400 çocuğa ‘kodlama’ eğitimi
    16. İstanbul'da dev operasyon: 172 kilo..
    17. Balıkesir'de FETÖ operasyonu! Açığa..
    18. Hem FETÖ'cü hem sapık çıktı!
    19. Yeni abone kazanımında son 10 yılın..
    20. Antalya tatili ödüllü kangal 'Alemdar'..
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi