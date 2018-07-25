Galatasaray ve Beşiktaş devreye girdi!

Geçen sezon kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Beşiktaşbu kez transferde karşı karşıya geldi.



Ezeli rakipler, Borussia Dortmund formasını giyen Shinji Kagawa'yı gözüne kestirdi. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş, Japon futbolcu için resmen devreye girmiş durumda.



TAKAS FORMÜLÜ GÖRÜŞÜLECEK



Alınan bilgilere göre Galatasaray, Younes Belhanda'ya göz koyan Borussia Dortmund'tan Kagawa'yı isteyecek. Sarı- Kırmızılılar resmi teklif gelir gelmez takas formülünü masaya yatıracak.



NAGATOMO FAKTÖRÜ DEVREDE



Japon yıldızın milli takımdan arkadaşı olan Yuto Nagatomo'nun da transfer için devrede olduğu belirtiliyor. Nagatomo'nun vatandaşına sürekli Galatasaray ve İstanbul'u anlattığı ifade ediliyor.



RESMİ TEMASLAR BAŞLADI



Talisca'nın ayrılığının ardından uzun süredir 10 numara arayan Beşiktaş da Kagawa'nın menajeriyle temasa geçti. Siyah-Beyazlılar'ın kısa sürede Dortmund kulübüyle de görüşeceği ifade ediliyor.