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Galatasaray transferi bitirdi! İşlem tamam

Süper Ligin son şampiyonu Galatasaray'da yönetim, teknik direktör Fatih Terim’in takımda görmek istediği milli futbolcu Serdar Gürler'le el sıkıştı

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:39
Galatasaray transferi bitirdi! İşlem tamam

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edeceği için kadro derinliğini artırmak isteyen Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz sezon Osmanlıspor forması altında çok başarılı bir performans sergileyen Serdar Gürler'le anlaşma sağladı. Galatasaray yönetimi ardından da Fatih Terim'in mutlaka kadroda görmek istediği kanat oyuncusu için Osmanlıspor ile masaya oturdu.

1 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Başkent kulübüne 1 milyon Euro kiralama bedeli önerdi. Osmanlıspor'un teklifi düşündüğü ancak tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Serdar Gürler geçen sezon 29 maçta 12 gol atmayı başardı. (Takvim)

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:39
  1. Galatasaray
  2. Serdar Gürler
  3. Osmanlıspor
  4. Fatih Terim
  5. milli futbolcu
  6. transfer

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