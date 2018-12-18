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Galatasaray, Leipzig'le hazırlık maçı yapacak

- Sarı-kırmızılı takım, 12 Ocak Cumartesi günü Alman temsilcisiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek

18 Aralık 2018 Salı 18:49
Galatasaray, Leipzig'le hazırlık maçı yapacak


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig'le 12 Ocak Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Bundesliga ekibiyle Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da 12 Ocak'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 15.00'te başlayacak.

Bu arada, Galatasaray'ın devre arası kamp programı da belli oldu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 2 Ocak'ta toplanacak sarı-kırmızılı takım, 5 Ocak'ta Antalya'ya gidecek. Buradaki kamp çalışmalarının ardından takım Leipzig maçı için 11 Ocak'ta Almanya'ya geçecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 18:49
  1. Almanya
  2. Bundesliga
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Hazırlık maçı
  6. kamp
  7. Leipzi
  8. Program
  9. SÜPERLİG

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