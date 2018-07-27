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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında tarihi takas!

Galatasaray ile Fenerbahçe tarihi bir takasa imza atmak üzere! Teklifler yapıldı.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:20
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında tarihi takas!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu'nun gözüne girmeyi başaramayan Ozan Tufan'a Galatasaray'a talip oldu. Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı genç oyuncuyu çok beğenen Fatih Terim, transfer isteğini yönetime iletti. Abdurrahim Albayrak aracılığı ile doğrudan Başkan Ali Koç'a ulaşan sarı-kımızılılar Ozan Tufan'ı resmen istedi.

Cocu, Maicon'u istedi!

Galatasaray'ın teklifini Sportif Direktör Comolli'ye ileten Ali Koç, sarı-kırmızılı ekipten takasta kullanmak istedikleri bir oyuncu olup olmadığını sordu. Teknik Direktör Phillip Cocu ile bir toplantı gerçekleştiren Comolli, Ozan Tufan'a karşılık Galatasaray'dan Brezilyalı stoper Maicon'u istedi.

Gözler Terim'de

Fenerbahçe yönetimi Maicon teklifini Galatasaray'a iletti ve cevap beklemeye başladı. Fatih Terim'in ligin son haftalarında forma şansı vermediği Maicon'u çok beğenmediği biliniyor ancak kadrodaki stoper azlığından dolayı nasıl bir cevap vereceği merak konusu.

Haber7

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:20
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