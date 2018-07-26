Galatasaray eski yıldızını transfer ediyor! Transferi doğruladılar...

ALMANYA Bundesliga temsilcisi Red Bull Leipzig’de forma giyen Bruma ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Alman basınına konuşan Portekizli futbolcu, geleceği ile ilgili önemli ifadeler kullandı. Gazetecilerin eski kulübü Galatasaray’a dönme ihtimalini sorması üzerine Bruma, “Bu benimle ilgili bir mesele değil. Elbette Galatasaray büyük bir kulüp ve beni istemesi gurur verici. Her zaman kalbimde olan bir kulüp. Bu konuda bir şey diyemem” yorumunda bulundu.

DAHA ÇOK TEHLİKE YARATMALIYIM

Portekizli kanat oyuncusu, “Geçtiğimiz yıllarda çok yolculuk yaptım ve bu sefer burada kalıcı olmak isterim. Yine de kesin konuşamam” açıklamasını yaptı. Bruma, Rakip kaleye daha fazla şut atması ve daha tehlike yaratıcı hamleler yapması gerektiğini ifade etti. Takım olarak da hedeflerinin Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne tekrar katılmak olduğunu söyledi. Yeni teknik direktörleri Rangnick hakkında yorumda bulunan Bruma, onun takımı daha ileri taşıyacağını düşündüğünü de dile getirdi.

ÜST ÜSTE KANAT OYUNCULARI

Leipzig’le 2022’ye kadar mukavelesi bulunan 23 yaşındaki futbolcu, Almanya’ya gittiğinden beri düzenli olarak oynama fırsatını pek bulamıyor. G.Saray, Onyekuru’dan sonra onu da kiralarsa Sarı-Kırmızılı takım tam bir “Kanat oyuncusu cenneti” olacak. Rodrigues, Onyekuru, Sinan ve Feghouli’nin ardından Bruma da onlara eklenecek. Teknik Direktör Fatih Terim’in transferde bu anlayışı benimsemesinin sebebi son yıllarda kanatların, forvetleri geçmesi. Hücum anlamında daha büyük tehdit olması.