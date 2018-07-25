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Galatasaray dolu dizgin! Sakaryaspor'u 3-0 mağlup etti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sakaryaspor ile karşılaşan Galatasaray rakibini 3-0 mağlup etti.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 21:31
Galatasaray dolu dizgin! Sakaryaspor'u 3-0 mağlup etti

Galatasaray, deplasmanda Sakaryaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takım, 42. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle farkı üçe çıkardı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ

Galatasaray, 6. dakikada Muğdat Çelik'in golüyle öne geçti.

20. dakikada Belhanda skoru 2-0'a getirdi.

42. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle farkı üçe çıkardı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada tüm biletler satıldı. Sadece iki oyuncu değişmedi.

Galatasaray maça İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet, Carole, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Sinan, Onyekuru, Muğdat on biriyle çıktı.

Fatih Terim, ikinci yarıda Carole ve Ahmet Çalık dışındaki tüm oyuncuları değiştirdi.

Galatasaray'ın bu sezon oynadığı hazırlık maç sonuçları

Wil 1900 0-1 Galatasaray

Galatasaray 1-3 PSV Eindhoven

Galatasaray 1-2 Valencia

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 21:31
  1. Galatasaray
  2. Sakarya
  3. Fatih Terim
  4. Sakaryaspor
  5. Ahmet Çalık

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