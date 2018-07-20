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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklama yaptı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Ndiaye'yi yüksek bedelle verdik. İnşallah daha düşük bedelle gelir. Belki gelir belki gelmez, o ayrı konu" dedi.

20 Temmuz 2018 Cuma 22:54
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklama yaptı

Galatasaray Başkanı Mustafa CengizTürk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen Galatasaray Taraftarlar Dernekleri toplantısında konuştu.

Cengiz, Badou Ndiaye için, "Ndiaye'yi yüksek bedelle verdik. İnşallah daha düşük bedelle gelir. Belki gelir belki gelmez, o ayrı konu" dedi.

"UEFA İLE İLGİLİ MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"

UEFA ile ilgili yapılan anlaşmayla ilgili olarak da konuşan Mustafa Cengiz, "UEFA ile ilgili mücadelemiz sürüyor. Buraya biraz gecikmemin nedeni de yine UEFA. Islak imzalı yazıyı vermek durumundayım. UEFA ile ayın 12'sinde katılım belgesi imzaladık. Sonrasında yapılandırma anlaşmasını imzaladık. Kıta Avrupası Hukuku rönesans ve reformu geliştiren bir kültür. Yani Avrupa, insan hakları ve demokrasinin tebarüz ettiği yer. Kendi imzasına sahip çıkmayan bir Avrupa bunun bedelini yine hukukun içinde kalmak şartıyla çok ağır öder. Bu bir tehdit değil, realite. Biz ne özel bir ilişki kurduk ne de bir şey verdik. Biz sadece kendimizi anlattık. Ve bu 5 ayda taraftar ayağa kalktı. Bu ayağa kalkışı anlattık. 5 ayda bizim rakamlarımız belliydi. 600 milyon lirayı aşkın hasılat yarattık ve ödedik. Bunun içinde sadece bir transfer var. Onu da tabii ki güzel yaptık. Ndiaye'yi yüksek bedelle verdik. İnşallah daha düşük bedelle belki gelir belki gelmez, o ayrı konu" dedi.

"GALATASARAY'A DESTEĞİNİZİ YİTİRMEYİN"

Taraftarlardan takıma destek olmalarını isteyen Cengiz, "Değerli arkadaşlar, Galatasaray'a desteğinizi yitirmeyin. Biz bugün varız, yarın yokuz. Biz doğru yolda yürüdüğümüz müddetçe Galatasaray'a desteğinizi istiyoruz. Şahsımıza destek hiç önemli değil. Benim sizden istirhamım birbirinizi sevin, birbirinize sahip çıkın. İnşallah Ağustos'ta başlayacak olan ligimizde Galatasaray'ı yine en iyi yerlere taşırız ve şampiyonluklara ulaştırırız. Sizlere tekrardan hoş geldiniz diyorum. Destekleriniz için ayrıca sizlere çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum" şeklinde konuşmasını tamamladı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 22:54
  1. Galatasaray
  2. Türk Telekom
  3. Ali Sami Yen
  4. Özhan Canaydın

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