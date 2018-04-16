Galatasaray antrenmanında çok özel anlar!

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Nisan Çarşamba günü Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edeceği yarı final rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenileme çalışması yaptıkları belirtildi.

Diğer oyuncuların ise pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadıkları aktarıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.





Florya'da özel misafirler

Türk Kızılayı ve Avrupa Birliği ortaklığı ile hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Suriyeli sığınmacı çocuklar, Galatasaray takımının idmanını ziyaret etti.







Antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim, teknik heyet ve oyuncularla toplu fotoğraf çektiren çocukların, futbolcularla kısa süre antrenman yaptıkları açıklandı.

Öte yandan, teknik direktör Fatih Terim tarafından çocuklara, üzerinde isimleri yazılı olan birer forma ve futbol topu hediye edildiği kaydedildi.



