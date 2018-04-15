Futbolcu Eto'o'nun cenaze namazını kıldılar!

Antalyaspor'dan ayrılıp ara transfer döneminde Atiker Konyaspor'a geçen Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o, eski takımıyla oynayacağı Antalya'daki karşılaşma öncesinde protesto edildi.



ETO'O'YA DOLARLI PROTESTO



Antalyasporlu bir grup taraftar, tabutla geldikleri Antalya Stadı önünde temsili cenaze namazı kılıp, Eto'o'ya tepki gösterdi. Taraftarlardan ikisinin din görevlisi kıyafeti giydiği, ikisinin de Konyaspor formalı Eto'o'nun fotoğraflarını taşıdığı görüldü.



Bir grup taraftar Kamerunlu oyuncunun yer aldığı "Süper Lig'e son bakış" fotoğrafları ile poz verdi. Antalyaspor için dua eden taraftarlar, "Konya kümeye" şeklinde slogan attı.

Öte yandan taraftarlar üzerine Eto'o'nun fotoğrafını bastırdıkları dolarları Kamerunlu oyuncu ısınmaya çıktığı zaman sahaya attılar.