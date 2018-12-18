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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Göztepe: 2 - Nazilli Belediyespor: 1- İlk maçı 3-0 kazanan Göztepe, adını son 16 turuna yazdırdı

18 Aralık 2018 Salı 19:01
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bornova

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serdar Diyadin, Selahattin Altay

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Tayfur Bingöl, Kadu, Grillo, Yalçın Kayan, Poko (Dk. 46 Alpaslan Öztürk), Serkan Bakan, Ngando, Gouffran (Dk. 59 Halil Akbunar), Samed Ali Kaya, Cikalleshi

Nazilli Belediyespor: Hasan Çayrak, Mert Er Estik, Sergen Piçinciol, Temel Taşkın, Onur Karakabak, Burak Özbakır, Polat Güren, Aykut Sarıdoğan, Mert Çapar (Dk. 63 Onur Topal), Said Can Açıkalın (Dk. 86 Serkan Güler), Taylan Özgün (Dk. 46 Sevcan Bıyıklı)

Goller: Dk. 12 Onur Karakabak (Nazilli Belediyespor), Dk. 31 ve 52 Ngando (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 41 Polat Güren (Nazilli Belediyespor), Dk. 63 Samed Ali Kaya (Göztepe)


İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Nazilli Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Göztepe, son 16 turuna yükseldi.

Göztepe, Aydın'daki ilk müsabakayı da 3-0 galip tamamlamıştı.

12. dakikada Nazilli Belediyespor öne geçti. Sol kanatta Mert Çapar'ın pasıyla topu alan Onur Karakabak, ceza alanına girip kaleci Göktuğ Bakırbaş'la karşı karşıya kaldıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

31. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Gouffran'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ngando'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

52. dakikada Yalçın'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Ngando'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Göztepe, adını son 16 turuna yazdırdı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 19:01
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. Nazilli Belediyespor
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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