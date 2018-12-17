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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Fenerbahçe: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2

17 Aralık 2018 Pazartesi 22:16
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Mehmet Ekici (Dk. 68 Benzia), Ayew (Dk. 88 Reyes), Valbuena (Dk. 72 Barış Alıcı), Slimani

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Schwechlen, Kone (Dk. 46 Emrah Başsan), Scuk, Erhan Çelenk (Dk. 82 Thy), Özer Hurmacı (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Taylan Antalyalı, Sunu

Goller: Dk. 18 Ayew, Dk. 27 Skrtel (Fenerbahçe), Dk. 48 Emrah Başsan, 90+2 Thy (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Lokman Gör, Dk. 81 Egemen Korkmaz, Dk. 90+3 Hakan Arslan (Yedek kulübesinde) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında, Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2-2 berabere kaldı.

46. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunmasının gönderdiği uzun topta Neustaedter'den seken top, Sunu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı çizgisinin üzerinden gelişine vuruşunda topu kaleci Harun kontrol etti.

48. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 1'e indirdi. Soldan topla hareketlenen Sunu'nun yerden ortasında, ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Emrah Başsan'ın vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

53. dakikada soldan Slimani ile yaptığı verkaçla sıfıra inen Valbuena, meşin yuvarlağı penaltı noktasında bulunan Slimani'ye aktardı. Bu oyuncunun kayarak yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

57. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

63. dakikada Valbuena'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Eljif Elmas'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

70. dakikada Benzia'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ayew'in vuruşunda, kaleci Sehic topu kontrol etti.

83. dakikada Benzia ile ceza yayı önünde verkaç yapan Slimani, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazda müsait durumda bulunan Eljif Elmas'a çıkardı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak savunmada Lokman'dan sekti. İkinci denemesini röveşata ile yapan Makedon oyuncu topu auta gönderdi.

90+2. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberlik golünü buldu. Soldan Sunu'nun yerden ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde sol çaprazda topu önünde bulan Thy'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmada Neustaedter'in de ayağına çarparak kalecinin solundan filelere gitti: 2-2.

Karşılaşmada iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 22:16
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

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