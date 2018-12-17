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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Fenerbahçe: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

17 Aralık 2018 Pazartesi 21:01
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Schwechlen, Kone, Scuk, Erhan Çelenk, Özer Hurmacı, Taylan Antalyalı, Sunu

Goller: Dk. 18 Ayew, Dk. 27 Skrtel (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 14 Lokman Gör (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İlk dakika içinde Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında kaleye giden topu kaleci Sehic son anda kornere çeldi.

7. dakikada Ayew'in savunma arkasına kaçan Eljif Elmas'a attığı pasta oluşan karambolde, altıpasın sağında topu önünde bulan Slimani'nin sol ayak içiyle plase vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

11. dakikada Fenerbahçe bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağdan Isla'nın yerden ortasında altıpasın sağında topla buluşan Valbuena, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Slimani'ye gönderdi. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta çıktı.

18. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Eljif Elmas'ın ara pasıyla topla buluşan Isla, sağdan sıfırdan arka direğe ortaladı. Altıpasın içinde topa iyi yükselen Ayew'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

27. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Valbuena'nın, hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpasta iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

36. dakikada Eljif Elmas'ın pasında, ceza sahası içinde Valbuena'nın yaptığı yarım vole vuruşunda top kalecide kaldı.

Maçın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 21:01
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

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