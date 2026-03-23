Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turu sona erdi: Solcular büyük kentlerde kazandı

Ülke genelinde belediye meclis üyelerini belirlemek için kurulan sandıklarda oyların sayımı tamamlandı. 2020’deki yüzde 41,86’lık katılım oranı, bu seçimde yüzde 57’ye yükselerek demokratik katılımda ciddi bir toparlanma sinyali verdi.

DEV KENTLERDE SOL RÜZGARI

Paris’te sosyalist Anne Hidalgo’nun halefi Emmanuel Gregoire oyların yaklaşık yüzde 50’sini alarak yeni başkan seçildi. Marsilya’da mevcut başkan Benoit Payan yüzde 54,60 ile koltuğunu korurken, Lyon’da çevreci Gregory Doucet merkez sağcı rakibi Jean-Michel Aulas’ı geride bırakarak yeniden güven tazeledi.

"MACRONCULUK YOK OLMANIN EŞİĞİNDE"

Seçim sonuçlarının ardından siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi. LFI Koordinatörü Manuel Bompard, partisinin çıkışını vurgulayarak, "Macronculuk yok olmanın eşiğinde" ifadesini kullandı. Paris’in yeni başkanı Gregoire ise, "Paris, aşırı sağcı bir kent değil ve olmayacak" diyerek zaferini kutladı. Öte yandan aşırı sağcı lider Marine Le Pen, onlarca kentte galip geldiklerini belirterek sonuçları "muazzam bir zafer" olarak nitelendirdi.

3 KENTTE ÖLÜM HABERİ

Demokrasi şöleni olarak başlayan gün, Annecy, Carcassonne ve Saint-Etienne kentlerinden gelen acı haberlerle sarsıldı. Seçim merkezlerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, Saint-Etienne’de yaşamını yitiren kişinin bir seçim merkezi gözlemcisi olduğu açıklandı.