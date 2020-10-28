  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa’da Müslüman sivil toplum kuruluşu BarakaCity kapatıldı
Aktüel

Fransa’da Müslüman sivil toplum kuruluşu BarakaCity kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:33:25 -
Fransa’da Müslüman sivil toplum kuruluşu BarakaCity kapatıldı

PARİS (AA) - Fransa’da Müslüman sivil toplum kuruluşu BarakaCity, Bakanlar Kurulu kararıyla feshedildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından Bakanlar Kurulunda bugün derneğin kapatılmasına yönelik alınan kararı paylaştı.

Darmanin, BarakaCity’nin, nefret kışkırtıcılığı yaptığını, radikal İslamcı hareketlerle bağlantısı olduğunu ve terör saldırılarını meşrulaştırmaktan "haz duyduğunu" ileri sürdü.

BarakaCity’nin kurucusu İdriss Sihamedi’nin evine ve derneğe 14 Ekim’de baskın düzenlenmiş, gözaltına alınan Sihamedi ertesi gün serbest bırakılmıştı.

Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim’de, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri öğrencilerine göstermesinin ardından Samuel Paty adlı ortaokul öğretmeni öldürülmüştü.

Paty’nin öldürülmesinin ardından ülkedeki Müslüman derneklere yönelik baskılar artmış, İçişleri Bakanı Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek, cami ve sivil toplum kuruluşunun kapatılacağını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paramotorla Hatay’a gelen teröristleri bakın kim eğitmiş!
Gündem

Paramotorla Hatay’a gelen teröristleri bakın kim eğitmiş!

Pazartesi akşamı paramotorla uzun süreli bir uçuş yaparak Hatay’a gelen PKK’lı teröristleri Fransa’nın eğittiği ortaya çıktı...
Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir
Dünya

Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Fransa'nın Stockholm Büyükelçisi Etienne de Gonneville, Fransa'nın Müslüman bir ülke ..
Koronavirüs hastalarının yüzde 80'inde o vitaminin eksikliği dikkat çekti
Korona Virüs

Koronavirüs hastalarının yüzde 80'inde o vitaminin eksikliği dikkat çekti

İspanya'da yürütülen bir araştırmaya göre, koronavirüs hastalarının yüzde 80'inde D vitamini eksikliği olduğu belirlendi.

Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay