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Formula 1'de sıradaki durak Macaristan oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Macaristan'da yapılacak sezonun 12. yarışıyla devam edecek. 

27 Temmuz 2018 Cuma 10:21
Formula 1'de sıradaki durak Macaristan oldu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 29 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Büyük Britanya'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Azerbaycan, İspanya, Fransa ve Almanya'da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Formula 1'de Macaristan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 188 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 171

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 131

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 122

5. Daniel Ricciardo (Avustralya): 106

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 310 puan

2. Ferrari: 302

3. Red Bull: 211

4. Renault: 80

5. Force India: 59

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:21
  1. Formula 1
  2. Lewis Hamilton
  3. Macaristan
  4. Sebastian Vettel

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