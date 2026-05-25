Formula 1'de Kanada Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı
Formula 1’de sezonun 5. yarışı Kanada Grand Prix’sini Mercedes pilotu Kimi Antonelli kazandı. İtalyan pilot, bu sonuçla üst üste dördüncü zaferini elde etti.
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 5. etabı olan Kanada Grand Prix’si, Montreal’deki Gilles Villeneuve Pisti’nde koşuldu.
70 tur üzerinden düzenlenen yarışta Mercedes’in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 1 saat 28 dakika 15.758 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Ferrari takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, liderden 10.768 saniye farkla ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderin 11.276 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Formula 1'de sezon, 7 Haziran Pazar günü koşulacak Monaco Grand Prix'siyle devam edecek.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Kimi Antonelli (İtalya): 156
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 90
3. George Russell (Büyük Britanya): 88
4. Charles Leclerc (Monako): 87
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 58
Takımlar
1. Mercedes: 244
2. Ferrari: 177
3. McLaren: 106
4. Red Bull: 82
5. Alpine: 47