Fondaş kanalda yandaş yalanı! Söyledikleri elinde patladı

CHP'nin beslediği fondaşlar, yandaşlar ve troller caydırıcı cezalar almayınca gündemi ortaya attıkları yalanlarla meşgul etmeye devam ediyor.

Son olarak fondaş Tele2 Haber'e Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünden bağlanan yandaş Hilmi Hacaloğlu, "Bize burada kötü muamele ediliyor" diye laf salatası yaptı.

Hacaloğlu, utanmadan sıkılmadan şunları söyledi:

Bize burada kötü muamele ediliyor. Bak, öğlen yemeğim; bir sandviç yiyoruz burada. Saat 4'te yukarıdaki kafeterya kapatılıyor. Burada imkanlar kısıtlı. Ve gazetecilere sahip çıkılması gerekiyor.

KAFETERYA GERÇEKLERİ

"Bir sandviç yiyoruz" diyerek algı operatörlüğü yapan Hilmi Hacaloğlu'nun aklınca karalamaya çalıştığı Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki kafeterya ile ilgili gerçekler şöyle:

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonları kafeteryası, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’nce işletilmektedir.

Duruşmaları devam eden davaların, taraf, izleyici, basın mensubu ve avukat sayılarının artmasına mütakip, kafeteryada satışa sunulan ürün çeşitliliğinde de 2026 Ocak ayından itibaren artırılmıştır.

Duruşma salonu kafeteryasında Ocak ayından itibaren yiyecek grubu olarak sıcak çorba, pizza, et döner, hamburger, bazlama tost, ayvalık tostu, karışık tost, kuru pasta, muffin kek, poğaça, açma ve simit ürünlerinin satışına başlanılmış olup, içecek grubu olarak ise çay, nescafe, espresso, latte, cappuchino, americano gibi sıcak içecekler satışa sunulmuştur.

Duruşma salonu kafeteryası duruşma saatlerine göre hizmet vermekte olup, mahkeme saatlerinin güncellenmesi ile hizmet süreleri de güncellenmektedir.