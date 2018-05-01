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Flütle İstiklal Marşı çalan Talisca, konuştu!

Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca, İstiklal Marşı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

01 Mayıs 2018 Salı 13:38
Flütle İstiklal Marşı çalan Talisca, konuştu!

Talisca, Beşiktaş dergisinin mayıs ayı sayısında yer alan röportajında  sosyal medyada gündem olan flütle İstiklal Marşı çalması konusunda, "Her maçta  duya duya ezberledim. Enstrüman çalmayı hep sevmişimdir. Kulağıma yazılmış bir  notaydı. Bir denemek istedim. Sırf ülkemin marşı değil, yaşadığım ülkenin de  marşını bilmem gerekir diye düşündüm. Bir süredir antrenman yapıyordum çalabilmek  için ama ortaya çıkan performansı beğenmiyordum. Ancak sonunda başardım ve  videoya gelen yorumlar harika. Sadece bizim taraftarlar değil, tüm Türkiye'den  birçok insan beni kutladı, ben de çok mutlu oldum. Brezilyalı için müzik ve  futbol ayrılmaz iki unsurdur." ifadelerini kullandı.

Performansıyla ilgili değerlendirmede bulunan Brezilyalı futbolcu,  şunları kaydetti:

"Her an sahne alıp takımıma artı bir faydam olabileceğini bilirim.  Olmam gereken yerde olmalıyım sahada ve maça tam konsantre olmalıyım. Burada  Şenol Güneş hocama da teşekkür etmeliyim. Beni en verimli nasıl kullanacağını çok  iyi biliyor. Bana verdiği özgürlük alanları var. Bu da oyunumuza olumlu  yansıyor."

Talisca, bu sezon elde edilen sonuçlar konusunda ise "Futbolun  doğasında var, bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz. Biz Beşiktaş takımı ve  taraftarıyla bir bütün olmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

 

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 13:38
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