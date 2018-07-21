Flaş! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi
Süper Lig ekibi Trabzonspor, Vahid Amiri'nin transferi için oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:40
rabzonspor Kulübü, İranlı kanat oyuncusu Vahid Amiri'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
İşte KAP'A yapılan açıklama:
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Vahid Amiri'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla."
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