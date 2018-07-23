0553 313 94 23

FLAŞ! Mesut Özil'den Türk Milli Takımı müjdesi!

Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Mesut Özil, eğer Almanya vatandaşlığından çıkarılırsa Türk Milli Takımı'nda oynamak için FIFA'ya başvurabilecek.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:37
FLAŞ! Mesut Özil'den Türk Milli Takımı müjdesi!

Almanya Milli Takımının yıldızı Mesut Özil, dün aldığı kararla milli takım kariyerine son noktayı koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ırkçı saldırılara maruz kaldığı için milli takım kariyerini bitiren Mesut Özil'in Türk Milli Takımı'nda oynamak için bir şansı bulunuyor.

Bu konuyla ilgili FIFA'nın şöyle bir maddesi bulunuyor:

"Bir oyuncunun milli takım değişikliği yapabilmesi için mevcut milli takımda oynama haklarının elinden alınması gerekiyor. (Vatandaşlıktan çıkarılmak) Bu durumda oyuncu başka bir ülke vatandaşlığına sahipse FIFA'dan o ülke adına oynamayı talep etme hakkına sahip. Ancak FIFA'nın bu talebi değerlendirip olumsuz bir karar verme durumu da mevcut." (A Haber)

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:37
  1. Mesut Özil
  2. Türk Milli Takımı
  3. Futbol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Malatyaspor transfer bombasını patlattı! Manchester United'ın eski futbolcusu...
    1. Yeni Malatyaspor transfer bombasını..
    2. 125 sanığa müebbet hapis istendi
    3. Almanya'dan Mesut Özil açıklaması
    4. İYİ Parti'de kongre tarihi belli oldu
    5. Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye evet dedi!..
    6. Pompalı tüfekle annesini öldürdü!
    7. PKK/YPG ve Esed Münbiç için anlaştı!
    8. FLAŞ! Mesut Özil'den Türk Milli Takımı..
    9. Adnan Oktar'a en yakın isim yakalandı!..
    10. Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi!..
    11. 2018 KPSS lise geç başvurular ne..
    12. Trafik kazasının ardından çıkan..
    13. AK Parti'den son dakika bedelli..
    14. Halk otobüsünde yer verme kavgası! Bir..
    15. Fenerbahçe, Manchester City'nin genç..
    16. İYİ Parti'de genel başkanın kim..
    17. İki yıllık birikimini sattığı..
    18. İYİ Parti'de genel başkan kim olacak?
    19. Galatasaray'dan flaş transfer! Resmen..
    20. Dul kadına ev kiralamayan mal sahibine..
    İran'dan "intikam" açıklaması
    İran'dan "intikam" açıklaması
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Adnan Oktar'ın yargıdaki sorgusuna ulaşıldı! ''Tayyip'i asarlar şimdi''
    Adnan Oktar'ın yargıdaki sorgusuna ulaşıldı! ''Tayyip'i asarlar şimdi''
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    'Darbe günü CHP'li vekiller asker üniformalarını giyip...'
    'Darbe günü CHP'li vekiller asker üniformalarını giyip...'