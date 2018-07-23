FLAŞ! Mesut Özil'den Türk Milli Takımı müjdesi!

Almanya Milli Takımının yıldızı Mesut Özil, dün aldığı kararla milli takım kariyerine son noktayı koydu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ırkçı saldırılara maruz kaldığı için milli takım kariyerini bitiren Mesut Özil'in Türk Milli Takımı'nda oynamak için bir şansı bulunuyor.



Bu konuyla ilgili FIFA'nın şöyle bir maddesi bulunuyor:



"Bir oyuncunun milli takım değişikliği yapabilmesi için mevcut milli takımda oynama haklarının elinden alınması gerekiyor. (Vatandaşlıktan çıkarılmak) Bu durumda oyuncu başka bir ülke vatandaşlığına sahipse FIFA'dan o ülke adına oynamayı talep etme hakkına sahip. Ancak FIFA'nın bu talebi değerlendirip olumsuz bir karar verme durumu da mevcut." (A Haber)