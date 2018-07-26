0553 313 94 23

Flaş karar! Trabzonspor ligden çekiliyor

Trabzonspor kendi içinde icra şoku yaşıyor. Basketbol kulübü ile Trabzonspor kulübü arasında yaşanan icra gerginliğinde Trabzonspor Kulubü'nün icrayi geri çekmemesi üzerinde Trabzonspor Basketbol Kulübü, ligden çekileceklerini açıkladı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:50
Flaş karar! Trabzonspor ligden çekiliyor

Trabzonspor Kulübü’nün basketbol kulübüne gönderdiği icranın ardından Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu, olağan gelen kurulda Trabzonspor yönetimine seslenerek, “İcrayı çekerseniz lige başlayacağız. Çekmezseniz Trabzon’da faaliyette olan basketbol kulübü kapanacak ben de size anahtarını getireceğim” demişti.

ALTYAPIDA 150 OYUNCU VAR

Yaşanan bu gelişmenin ardından Trabzonspor Kulübü, basketbol kulübüne gönderdiği icrayı geri çekmedi. Basketbol kulübünün, kulübü kapatmayacağı ancak bugün-yarın ligden çekileceği öğrenildi.

Altyapısında 150 oyuncu bulunan, 150 kadar da Yaz Spor Okulu öğrencilerine hizmet veren ve onlarca çalışanın bulunduğu kulüp bu çıkmazın ardından nasıl bir yol izleyeceği büyük bir merak konusu olarak göze çarpıyor. Hatırlanacağı üzere Trabzon’da daha önce voleybol, hentbol kulüpleri de maddi yetersizlikten dolayı kapanmıştı. (61Saat)

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 11:50
  1. Trabzonspor Kulübü
  2. Trabzonspor Basketbol Kulübü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çipras hükümetinden yangın mağdurlarına tazminat!
    1. Çipras hükümetinden yangın..
    2. Meteoroloji'den İstanbul için bir..
    3. Ehliyet yenileme evrakları 2018..
    4. Bedellilere özel şafak kartlı künye!
    5. Türk hacı adaylarını taşıyan otobüs..
    6. Almanya'dan Mesut Özil itirafı
    7. F.Bahçe'ye bir yıldız daha! Yönetim..
    8. ABD'nin gönderdiği silahları..
    9. Abdulkadir Selvi, İYİ Parti'deki..
    10. Günpınar Şelalesi nerede? Günpınar..
    11. Akrabasının kulağını kopardı! Nedenini..
    12. Bekir Coşkun'dan Kılıçdaroğlu'na ağır..
    13. Beşiktaş dev transferi bitirdi!..
    14. Meteoroloji'den son dakika İstanbul..
    15. CHP'nin Meclis'e soktuğu HDP'li PKK'ya..
    16. Flaş karar! Trabzonspor ligden çekiliyor
    17. Avrupa'nın göbeğinde FETÖ okuluna..
    18. Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 50..
    19. Kayısıyı suda kaynatıp içerseniz...
    20. Şehidi selamlayan bayrak
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi