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Flaş iddia! Selçuk İnan Yunanistan'a gidecek

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Selçuk İnan'ın kulüpten teklif gelmediği takdirde Yunanistan Ligi ekiplerinden gelen teklifleri değerlendireceği iddia edildi.

18 Aralık 2018 Salı 13:50
Flaş iddia! Selçuk İnan Yunanistan'a gidecek

Selçuk İnan'la ilgili pek çok iddia ortada dolanıyor… Sözleşmesinin son sezonunda kaptanla devam edilecek mi, edilmeyecek mi, bu sorunun cevabı ilerleyen günlerde netleşecek.

Gelen bilgiler ise Abdurrahim Albayrak'ın Selçuk'un menajeriyle görüşme yapmadığı yönünde.

Yunanistan'a gitmeyi düşünüyor

Bu arada Selçuk'un Galatasaray sözleşme önermezse futbolu bırakmayı düşünmediği, Yunanistan'da orta sıralarda yer alan bir takımdan aldığı teklifi kabul edeceği bildirildi.

(Fotospor)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:50
  1. Selçuk İnan
  2. Abdurrahim Albayrak
  3. Galatasaray
  4. Yunanistan

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