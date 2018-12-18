Flaş iddia! Selçuk İnan Yunanistan'a gidecek
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Selçuk İnan'ın kulüpten teklif gelmediği takdirde Yunanistan Ligi ekiplerinden gelen teklifleri değerlendireceği iddia edildi.18 Aralık 2018 Salı 13:50
Selçuk İnan'la ilgili pek çok iddia ortada dolanıyor… Sözleşmesinin son sezonunda kaptanla devam edilecek mi, edilmeyecek mi, bu sorunun cevabı ilerleyen günlerde netleşecek.
Gelen bilgiler ise Abdurrahim Albayrak'ın Selçuk'un menajeriyle görüşme yapmadığı yönünde.
Yunanistan'a gitmeyi düşünüyor
Bu arada Selçuk'un Galatasaray sözleşme önermezse futbolu bırakmayı düşünmediği, Yunanistan'da orta sıralarda yer alan bir takımdan aldığı teklifi kabul edeceği bildirildi.
(Fotospor)
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