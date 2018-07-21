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Flaş gelişme! Beşiktaş, yıldız oyuncu için anlaştı

TRT Spor'un habere göre; Beşiktaş, bir süredir Fabri'nin transferi için görüştüğü Premier Lig takımlarından Fulham ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:15
Flaş gelişme! Beşiktaş, yıldız oyuncu için anlaştı

Beşiktaş, bir süredir Fabri'nin transferi için görüştüğü Premier Lig takımlarından Fulham ile 7 milyon eurodaanlaşmaya vardı.

BONSERVİSSİZ GELDİ

Deportivo altyapısından yetişen İspanyol futbolcu 2009 yılında Real Valladolid'e transfer olmuştu. 2010 yılında Recrativo Huelva'ya kiralık olarak gönderilen Fabri, 2011 yılında bonservissiz olarak Real Betis'in yolunu tuttu. Deneyimli file bekçisi, 2013 yılında Deportivo La Coruna'ya bonservissiz olarak döndü. Burada gösterdiği performansla dikkatleri çeken tecrübeli file bekçisi, 2016 yazında Beşiktaş'a bonservissiz olarak transfer oldu. Beşiktaş, Fabri'nin kulübüne para kazandırdığı tek kulüp olacak.

İLK SEZONUNDA 44 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

İspanyol kaleci, ilk sezonunda toplamda 44 maçta forma giymiş ve kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. 30 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon da 34'ü lig olmak üzere 43 maçta oynamıştı. Beşiktaş'ta geçen sezon boyunca tüm maçlarda forma giyen tek oyuncu Fabri'ydi. İspanyol kaleci, 34 karşılaşmada da şans bulurken 3 bin 60 dakikayla istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:15
  1. Beşiktaş
  2. Fulham
  3. Fabri

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