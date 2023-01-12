  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Fiyatlar uçtu vatandaş çareyi buldu! Araç alamayanların yeni formülü
Otomotiv

Fiyatlar uçtu vatandaş çareyi buldu! Araç alamayanların yeni formülü

Son yıllarda otomobil fiyatları ciddi anlamda yükseldi. Araç satın alamayanlar ise çareyi kiralık araçlarda buldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 10:30:00 -
Fiyatlar uçtu vatandaş çareyi buldu! Araç alamayanların yeni formülü

Vatandaşlar kiralık otomobillere yöneldi. Günlük ve haftalık tercih edilen kiralık araçlar, artık senelik kiralanmaya başlandı.

Araç kiralamanın vatandaşa daha cazip geldiğini vurgulan oto kiralama firması sahibi Hasan Köle, “Kış döneminin etkisiyle işler yaza göre daha durgun ama vatandaşlar kiralamayı daha cazip görüyor. İşlerimiz bu yüzden önceki yıllara göre güzel. Önceki yıllarda firmalar kendi araçlarını kullanıyordu ama son iki üç yıldır insanlar daha çok kiralamaya ağırlık veriyor. Maliyetlerden dolayı daha avantajlı” diye konuştu.

Köle, ekonomik araç grubunun günlük kirasının 600, 650 TL’den başladığını belirterek, “Geçen sene bu zamanları düşünürsek, 300, 350, 400 TL’den araç kiralama fiyatları başlıyordu. En ekonomik araç grubunun şu an günlük kirası 600, 650 TL’den başlıyor” ifadelerini kullandı.

Risk yüzde 85 ama! Adeta ölüme davetiye çıkarıyor
Risk yüzde 85 ama! Adeta ölüme davetiye çıkarıyor

Yaşam

Risk yüzde 85 ama! Adeta ölüme davetiye çıkarıyor

Bitcoin kritik seviyede!
Bitcoin kritik seviyede!

Ekonomi

Bitcoin kritik seviyede!

İş dünyasında yeni trend: Sessiz işe alım
İş dünyasında yeni trend: Sessiz işe alım

Ekonomi

İş dünyasında yeni trend: Sessiz işe alım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23