Fitnesste hedefi dünya ve Avrupa şampiyonluğu





ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Ekvador'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası'nda ikinci olan milli sporcu Cemre Olgun Çayır, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarına altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

İlkokula gittiği dönemde resim kursuna başlayan Cemre Olgun Çayır, kursun ilk gününde arkadaşının eşofmanının sırtında gördüğü "jimnastik" yazısını ailesiyle paylaştı. 17 yaşındaki sporcu, daha sonra Çukurova Üniversitesi Spor Kulübünde cimnastik eğitimi almaya başladı.

Önce artistik, devamında ritmik cimnastik yapan Cemre Olgun Çayır, üç yıl önce fitness branşına yoğunlaştı. Bu spor dalında kısa sürede ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler elde etmeye başlayan genç sporcu, 12-16 Eylül'de İstanbul'da yapılan Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası-Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri genç kadınlar fitness kategorisinde birinci olarak Ekvador'daki Dünya Gençler Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Cemre Olgun Çayır, Dünya Şampiyonası'nda ise Rumen rakibinin ardından ikinci sırada yer aldı.

Gelecek yıl yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarında birinci olmayı hedefleyen milli sporcu, haftanın 3 günü cimnastik, 3 günü de vücut geliştirme çalışıyor.

Cemre Olgun Çayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halihazırda hem üniversite sınavına hem de şampiyonalara hazırlandığını belirtti.

Fitnesste bu yıl Türkiye şampiyonu olduğunu ardından Ekvador'daki Dünya Gençler Şampiyonası'na katıldığını, orada da ikincilik elde ettiğini hatırlatan Cemre Olgun Çayır, "İlk önce artistik ve ritmik cimnastik derecelerim vardı. Sonra fitnesse başladım. İki kez Türkiye ikincisi, devamında Avrupa ve dünya 9'uncusu oldum. 14 Eylül'de İstanbul'da birincilik elde ettim. Ekvador'a gitmeye hak kazandım. Burada da ikinci oldum." diye konuştu.

Gelecek yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılmak için öncelikle eylül ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak istediğini aktaran Cemre Olgun Çayır, uluslararası organizasyonlarda da zirvede yer almak istediğini dile getirdi.

Cemre Olgun Çayır, "En büyük hedefim Avrupa ve dünya şampiyonalarında İstiklal Marşı'mızı okutmak. Gelecek yıl eylülde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda yine birinci olursam ülkemi en iyi şekilde tekrar yurt dışında temsil etmek, İstiklal Marşı'mızı okutmak isterim. Şu anki hedefim bu." ifadelerini kullandı.





- Altunbüken: "Cemre gelecek için umut veriyor"





Cemre Olgun Çayır'ın antrenörü Gizem Altunbüken, genç sporcunun elde ettiği derecelerin büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Milli sporcunun gelecek için umut verdiğini ifade eden Altunbüken, şunları kaydetti:

"Cemre Olgun Çayır, cimnastikle başlayıp fitnessle devam etti. Cimnastikte de başarılı bir öğrenciydi. Başarılı olduğu için de vücut geliştirmeyi birleştirip fitnesse başladı. Son yarışmalarında kendisini ispatladı. Türkiye şampiyonu oldu. Ardından da dünya ikinciliği elde ederek yola devam ediyor. Bir sonraki yarışmada da artık dünya şampiyonluğu bekliyoruz."

Anne Siren Sevin de kızının dünya ikincisi olmasının kendilerine tarif edilemez bir mutluluk yaşattığını belirterek, "Önümüzde üniversite sınavları var. Kazandıktan sonra ikisini bir arada götürebilirse götürsün. Şu anda kendisinin umut ettiğini ben de umut ediyorum. Avrupa ya da dünya birinciliği. Yurt dışında İstiklal Marşı'mızı okutup al bayrağımızı göndere çektirmesi bizim için çok büyük bir gurur olur. 'Yapar.' diyorum." diye konuştu.