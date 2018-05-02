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Fişi çekildi! "Kendine kulüp bul"

Beşiktaş, İspanyol yıldızın menajerine, “Negredo’ya kulüp bul”çağrısı yaptı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:13
Fişi çekildi! "Kendine kulüp bul"

Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş gelecek sezon için kolları erken sıvadı. Siyah-Beyazlı yönetimin bu sezon bekleneni veremeyen oyuncuların başında olan Negredo'yla yolları ayırmak için harekete geçtiği öğrenildi. Beşiktaş, İspanyol golcünün menajeri Gelu Rodriguez ile sıcak temas sağladı.

GEREKEN KOLAYLIK SAĞLANACAK

Yönetimin menajer Gelu Rodriguez'e, "Negredo için daha önce teklif yapan 3 kulüple yeniden görüş. Eğer hala transfer etmek istiyorlarsa biz kendisine gereken kolaylığı sağlayacağız" ifadesini kullandı.

MENAJER 10 GÜNLÜK SÜRE İSTEDİ

Menajer Gelu Rodrigues'in bu gelişmeden sonra harekete geçtiği ve Beşiktaş Yönetimi'nden 10 günlük bir süre istediği ortaya çıktı. Bu oyuncuya İngiltere, İspanya ve Çin'den teklifler geldiği biliniyor.

​LİGDE ANCAK 7 GOL KAYDETTİ

BEŞİKTAŞ'TA sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Negredo ligde ancak 7 gol attı. İspanyol oyuncu G.Saray önünde kaçırdığı gol nedeniyle büyük tepki almıştı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:13
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