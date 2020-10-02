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Ekonomi Fırsatçıları harekete geçti fiyatlar artmaya başladı
Ekonomi

Fırsatçıları harekete geçti fiyatlar artmaya başladı

Temmuz ayında yüzde 0,44, ağustos ayında yüzde 0,59 artan perakende fiyatlar, fırsatçıların zamları ile yeniden yükselişe geçti.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 09:20:00 -
Fırsatçıları harekete geçti fiyatlar artmaya başladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,47, toptan fiyatlar yüzde 2,62 arttı. İTO verilerine göre, İstanbul’da eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 11,66 ve toptan fiyatlar yüzde 13,40 arttı. Perakende fiyatlar eylülde bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 8,84, giyim harcamalarında yüzde 1,99, diğer harcamalar grubunda yüzde 1,85, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,67, gıda harcamalarında yüzde 1,26 arttı.

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