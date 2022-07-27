Firari hortumcu Cem Uzan'ı böyle şakşakladılar
Geçtiğimiz günlerde 2023 yılında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını duyuran Cem Uzan, son olarak Twitter hesabından yaptığı koşu videosunu yayınlayarak, "Lider aktif ve dinamik olmalı" notunu düştü. Uzan'ın paylaşımı sonrası T24'ün başını çektiği solak medya firari hortumcuyu şakşaklamaya başladı.
Türk halkını dolandırarak yurt dışına kaçan firari hortumcu Cem Uzan, son dönemlerde kafayı yeniden çıkartarak piyasa yapmaya başladı. Cem Uzan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 2023 yılında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını duyurdu.
Son olarak üstsüz bir şekilde koşu yaptığı videoyu Twitter hesabından paylaşan Uzan, "Lider aktif ve dinamik olmalı" ifadesini kullandı.
T24'ün başını çektiği solak medya ise yurt dışında kaçak bir hayat süren Cem Uzan'ı pohpohlayarak alkış tuttu.
Firari hortumcuya güzellemelerde bulunan T24, Uzan'ın yaptığı koşuyu "Üstsüz koşan Cem Uzan'dan lider tarifi: Lider aktif ve dinamik olmalı" başlığıyla servis etti.