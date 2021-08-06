  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Termal sistemlerle tespit edildi! Etkisiz hale getirildi
Meteorolojiden "sağanak yağış" uyarısı
Adana'da feci kaza: Yaralılar var
Samsun'da konsolosluk açıldı
Aktüel Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 yaralı
Aktüel

Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde fındık işlerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 18:38:00 -
Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Arslan Erkek yönetimindeki 61 FP 613 plakalı minibüs ile Şinasi Akarsu'nun kullandığı 52 ABR 721 plakalı hafif ticari araç, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde çarpıştı.

Kazada, Akarsu ile minibüste bulunan fındık işçileri Nergis Gündoğdu ve Yağmur Günalan yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince sevk edildikleri Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay