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Aktüel Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin topraklarına el koymasına izin vermedi
Aktüel

Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin topraklarına el koymasına izin vermedi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:26:55 -
Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin topraklarına el koymasına izin vermedi

KUDÜS (AA) - Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria’da topraklarına el koymaya çalışan Yahudi yerleşimcilere izin vermedi.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Er-Ras bölgesinde Filistinlilere ait tarım arazilerine el koymaya çalıştı. Bölgede hafriyat çalışmaları başlatan Yahudi yerleşimcilere Filistinliler tepki gösterdi.

Selfit Belediye Başkanı Abdulkerim Zubeydi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Er-Ras bölgesinde 50 dönümlük bir araziye el koymaya çalıştığını ancak Filistinli grupların çağrısı üzerine bölgeye gelen Filistinlilerin, Yahudi yerleşimcilerin hafriyat malzemelerini ateşe verdiğini belirtti.

Zubeydi, Yahudi yerleşimcilerin bu toprakların İsrail’e ait olduğunu iddia ederek bölgeye hakim olmaya çalıştığını ancak Filistinlilerin kendilerine ait olan özel mülkiyetlerinin Yahudi yerleşimcilerce istila edilmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Zubeydi ayrıca, Yahudi yerleşimcilerin bölge üzerinde hedefleri olduğunu belirterek, İsrail’in Yahudi yerleşimcilere koruma sağladığını kaydetti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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