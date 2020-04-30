Filistin Dışişleri Bakanı: "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakı iki devletli çözümü sonlandırır"

KUDÜS (AA) – Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak etmesinin iki devletli çözüm çabalarını sona erdireceği uyarısında bulundu.



Maliki, Filistin’in “acil” kodlu talebi üzerine Umman başkanlığında telekonferans yöntemiyle yapılan Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu.

Filistinli Bakan, “İsrail’in ilhak planı durdurulmalı. Biz Arapların bu planı engellemek için güç, imkan ve ilişkiler ağı mevcuttur. İsrail’in Batı Şeria’yı ilhakı iki devletli çözümü sonlandırır.” dedi.

Batı Şeria’nın ilhak edilmesi halinde İsrail-Filistin çatışmasının politik zeminden dini zemine taşınacağını ve bu çatışmanın sonsuza dek süreceğini vurgulayan Maliki, söz konusu durumun Mescid-i Aksa’nın yıkılarak yerine Süleyman Mabedi inşa etmek üzere İsrail’in kontrolüne vermenin yolunu açacağı uyarısı yaptı.



Filistin yönetimi, geçen hafta İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak planlarını görüşmek üzere Arap Birliği üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının acilen toplanmasını istemişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken seçim öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" vaadinde bulunmuştu.



ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını açıklamasının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.