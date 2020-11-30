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Aktüel Filistin Devlet Başkanı Abbas, Sisi ile Filistin meselesini görüştü
Aktüel

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Sisi ile Filistin meselesini görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:57:00 -
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Sisi ile Filistin meselesini görüştü

İSTANBUL (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün başlayan Kahire ziyareti kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Orta Doğu'daki barış süreci ve Filistin meselesine ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede devlet liderlerinin yanı sıra Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diyab el-Luh, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferac yer aldı.

Filistin meselesi çerçevesindeki son gelişmeler ve Orta Doğu'daki barış sürecinin ele alındığı görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün ziyaretinin ardından dün Kahire'ye giden Abbas, Dışişleri Bakanı Şukri ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüşmüştü.

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