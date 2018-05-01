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Fikret Orman: Karalılıkla yolumuza devam edeceğiz

Galatasaray mağlubiyeti sonrası zirve yarışında ağır yara alan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, camiaya ve taraftarlara mesaj verdi.

01 Mayıs 2018 Salı 14:04
Fikret Orman: Karalılıkla yolumuza devam edeceğiz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Dergisi'nin mayıs ayı sayısında camiaya ve taraftarlara mesaj verdi. Orman, "Geçmişimizde olduğu gibi bugün de, yarın da, aynı duruş, aynı inanç, aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Dergisi'nde çıkan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Beşiktaş Ailesi,

Mayıs ayında oynayacağımız maçlarla Süper Lig 2017-18 sezonunu tamamlıyoruz. Tertemiz mazisi, fair-play anlayışı içerisindeki mücadelesi, asla taviz verilmeyen ilkeleri ve duruşuyla futbol takımımız, ligde sona doğru yaklaşıyor. Bu uzun maratonda temel dayanaklarımız; emeğe, adalete, hakkaniyete olan inanç, rakibin emeğine saygı duymak ve Hakkı'mızla oynayıp, Şeref'iyle kazanmak oldu. Her ne olursa olsun, biz; geçmişimizde olduğu gibi bugün de, yarın da, aynı duruş, aynı inanç, aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Hentbol takımımız, her zaman yüzümüzü güldürmeye, bize büyük gururlar yaşatmaya devam ediyor. Hentbol şubemizin kuruluşunun kırkıncı yılında Süper Kupa'yı, Türkiye Kupası'nı kaldıran ve onuncu kez üst üste Süper Lig Şampiyonluğu'nu kazanan Beşiktaş Mogaz Takımımız'ı tebrik ediyorum. Umuyorum ki, önümüzdeki yıllarda Beşiktaş armasının olduğu her kulvarda daha büyük başarılara hep birlikte şahit olacağız.

Cumhuriyet'e yaraşır yepyeni bir neslin zihinsel ve bedensel eğitiminde, Türk sporunun gelişiminde daima Ata'sının hizmetinde olan camiamız için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çok daha anlamlı ve gurur verici bir tarihtir. 19 Mayıs'ı Türkiye'ye armağan eden en büyük Beşiktaşlı Atatürk; 19 Mayıs'ı, Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir. Bu haklı gururla, Türk gençliğinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyoruz.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, Beşiktaş'ı hep birlikte bugünlere taşıdığımız kulübümüzün çalışanlarına tek tek yürekten minnettarlığımı sunuyorum. Yine Mayıs ayının bir diğer önemli günü olan Anneler Günü nedeniyle de, çocuklarımızı büyük fedakarlıkla büyüten annelerimizin ellerinden öpüyorum.

En derin sevgi ve saygılarımla."

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 14:04
  1. 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı
  2. Ziraat Türkiye Kupası
  3. Mustafa Kemal Atatürk
  4. Türkiye Cumhuriyeti
  5. Gazi Mustafa Kemal
  6. Beşiktaş Mogaz
  7. Türkiye Kupası
  8. Ziraat Kupası
  9. Fikret Orman
  10. İşçi Bayramı
  11. Anneler Günü
  12. Besiktaş
  13. Beşiktaş
  14. Istanbul
  15. İstanbul
  16. 19 Mayıs
  17. Türkiye
  18. Atatürk
  19. 1 Mayıs
  20. Futbol
  21. Mogaz
  22. Anne
  23. HABERLER

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