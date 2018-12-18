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FIFA'da skandal harita!

Electronic Arts şirketi FIFA 19 oyununda Türkiye ile ilgili skandal bir olaya imza attı. Oyunda Türkiye'nin doğusundaki illerin Türkiye haritasına dahil edilmemesi dikkat çekti.

18 Aralık 2018 Salı 14:25
FIFA'da skandal harita!

Electronic Arts (EA), bu yıl çıkan FIFA 19 oyununda bir skandala imza attı. Oyunda Türkiye'nin kuzeydoğusunda bulunan bazı illerin Türkiye haritasına dahil edilmediği görüldü.

Dünyaca ünlü, Amerikalı oyun firması Electronic Arts (EA), bu yıl çıkan FIFA 19 oyununda bir skandala imza attı. Oyunda Türkiye'nin kuzeydoğusunda bulunan bazı illerin Türkiye haritasına dahil edilmediği görüldü.

Bu tartışma yaratacak durum, pek çok kişinin şirkete sert tepki göstermesine neden oldu.

İşte, o görsel:

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:25
  1. FİFA 19
  2. FIFA oyunu
  3. FIFA 19 oyunu
  4. FIFA oyunları
  5. PES
  6. play-station
  7. EASports

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş27 dk önce
    artık batının vede yahudi abd piçinin saldırıları futbolumuza kadar uzandı
  • cccccc52 dk önce
    Hadi oynasın gençlik gururunuza yediriyorsanız alın oynayın.
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Türkiye bu tür saldırılara karşı NE KADAR PASİF. Bunuda sineye çekip kıyılarında SİFTİNMEYE devam mı edeceğiz?

Günün Özeti

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