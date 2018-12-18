FIFA'da skandal harita!
Electronic Arts şirketi FIFA 19 oyununda Türkiye ile ilgili skandal bir olaya imza attı. Oyunda Türkiye'nin doğusundaki illerin Türkiye haritasına dahil edilmemesi dikkat çekti.18 Aralık 2018 Salı 14:25
Electronic Arts (EA), bu yıl çıkan FIFA 19 oyununda bir skandala imza attı. Oyunda Türkiye'nin kuzeydoğusunda bulunan bazı illerin Türkiye haritasına dahil edilmediği görüldü.
Dünyaca ünlü, Amerikalı oyun firması Electronic Arts (EA), bu yıl çıkan FIFA 19 oyununda bir skandala imza attı. Oyunda Türkiye'nin kuzeydoğusunda bulunan bazı illerin Türkiye haritasına dahil edilmediği görüldü.
Bu tartışma yaratacak durum, pek çok kişinin şirkete sert tepki göstermesine neden oldu.
İşte, o görsel:
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