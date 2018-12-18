FIFA'da skandal harita!

Electronic Arts (EA), bu yıl çıkan FIFA 19 oyununda bir skandala imza attı. Oyunda Türkiye'nin kuzeydoğusunda bulunan bazı illerin Türkiye haritasına dahil edilmediği görüldü.

Dünyaca ünlü, Amerikalı oyun firması Electronic Arts (EA), bu yıl çıkan FIFA 19 oyununda bir skandala imza attı. Oyunda Türkiye'nin kuzeydoğusunda bulunan bazı illerin Türkiye haritasına dahil edilmediği görüldü.

Bu tartışma yaratacak durum, pek çok kişinin şirkete sert tepki göstermesine neden oldu.

İşte, o görsel: