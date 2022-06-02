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Aktüel FETÖ'ye 7 ilde eş zamanlı operasyon
Aktüel

FETÖ'ye 7 ilde eş zamanlı operasyon

Konya merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 21:26:00 - 2022-06-02 21:29:17
FETÖ'ye 7 ilde eş zamanlı operasyon

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda, örgüt mensuplarının çeşitli kamu kurumlarına yerleşmesini sağladığı öne sürülen ve örgütün sözde yöneticilerinden oluşan 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

7 ilde eş zamanlı operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlıları yakaladı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

6 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 6'sı tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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