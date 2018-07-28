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Fernando Muslera'dan ayrılık açıklaması!

Galatasaray formasıyla 7 sezonda 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 11 kupa kaldıran ve kaptanlığa kadar yükselen Muslera, Galatasaray'da kalmak istiyor.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:22
Fernando Muslera'dan ayrılık açıklaması!

Roma'dan gelen 20 milyon Euro'luk teklif iddialarının ardından satılıp satılmayacağı merak konusu olan Uruguaylı file bekçisi, yeniden güzel bir hava yakalamış olan kulübünde kalmaktan yana…

İstanbul'daki yaşantısını bozmak istemeyen 'Nando', Galatasaray taraftarının kendisine olan sevgisinden de kopmak istemiyor.

Bulduğu her fırsatta futbolu Galatasaray'da bırakmak istediğini hatta ömrünün sonuna kadar Sarı-Kırmızılı ekipte görev almak istediğini ifade eden Muslera'nın gelen tekliflerle ilgilenmediği ve yakın çevresine "Galatasaray benim her şeyim. Ayrılmaya niyetim yok. Ancak beni istemezler ve git derlerse giderim" dediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:22
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