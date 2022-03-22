Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler programdan kaldırıldı.

Geyikli-Bozcaada hattında ise sadece Bozcaada'dan saat 07.00 ve 18.00'de, Geyikli'den ise 08.00 ve 19.00'da sefer yapılacak. Planlamadaki diğer seferler gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.