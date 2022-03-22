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Aktüel Feribot seferlerine fırtına engeli
Aktüel

Feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 19:43:00 -
Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler programdan kaldırıldı.

Geyikli-Bozcaada hattında ise sadece Bozcaada'dan saat 07.00 ve 18.00'de, Geyikli'den ise 08.00 ve 19.00'da sefer yapılacak. Planlamadaki diğer seferler gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

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