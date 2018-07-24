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Ferhat Çoğalan kimdir? Nerelidir? Ferhat Çoğalan hangi takıma transfer oldu?

Fransa Ligi takımlarından Lille 16 yaşındaki Türk oyuncu Ferhat Çoğalan'ı transfer etti. Peki Ferhat Çoğalan kimdir? Nerelidir?

24 Temmuz 2018 Salı 14:27
Ferhat Çoğalan kimdir? Nerelidir? Ferhat Çoğalan hangi takıma transfer oldu?

Fransa Ligi takımlarından Lille, 16 yaşındaki Türk oyuncu Ferhat Çoğalan'ı transfer etti. Peki Ferhat Çoğalan kimdir? Nerelidir?

Babasıda İspanya’ya Barcelona’ya götürmüş ve dönenim altyapı sorumlusu Zubizaretta Ferhat’ı çok beğendiklerini burada bırakın bir sene sizide ailece buraya alırız demiş babasıda bu nedenle vazgeçmiştir. Ardından Monaca ile görüşen Sedat Çoğalan oğlunun Barcelona anlaşamadığı söyleyince devreye Valencia girmiş ve Ferhat Çoğalanı tabiri yerinde ise kapmıştır. Bugüne kadar Arsenal, Juventus, Borussia Dortmund, Milan, Galatasaray ve Manchester United takımlarının talip olduğu Ferhat Çoğalan’ın babası Sedat Çoğalan’dır.

 Türkiye U15 Milli Takım formasını 2, U14 formasını 3 ve U16 Milli takım formasını 2 kez giymiş toplam bu karşılaşmalarda 3 gol atmıştır. Orta saha’da on numara pozisyonunda görev yapan Ferhat Çoğalan Valencia takım kadrosunda yer almaktadır. Ferhat Çoğalan aslen Trabzon Araklı’lıdır.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 14:27
  1. Trabzon
  2. Ferhat Çoğalan kimdir?
  3. Lille

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