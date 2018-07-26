Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin açıkladığı Andre Ayew, İstanbul'a geldi.26 Temmuz 2018 Perşembe 21:11
Fenerbahçe'nin İngiltere Championship ekibi Swansea City'den satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiraladığı Ganalı milli futbolcu Andre Ayew, İstanbul'a geldi.
Avusturya'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki Ganalı futbolcuyu, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli karşıladı.
Ayew, basın mensuplarına açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı.
Andre Ayew'in yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Avusturya'nın Innsbruck Havalimanı'ndan gelen 28 yaşındaki futbolcu, uçak içinden video paylaşarak İstanbul yolculuğunun başladığını duyurmuştu.
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