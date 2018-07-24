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Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü duyurdular

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, İngiliz ekibi Swansea City'de forma giyen Andre Ayew için temaslarda bulundu.

24 Temmuz 2018 Salı 16:25
Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü duyurdular

Fernandao'nun Suudi Arabistan'a transfer olması, Vincent Janssen'in de kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Tottenham'a dönmesinin ardından  forvet rotasyonunda sadece Roberto Soldado'nun bulunduğu Fenerbahçe'de arayışlar sürüyor.

Sky Sports'un kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Fenerbahçe, geçen sezon İngiltere Premier League'de küme düşen Swansea City'de forma giyen Andre Ayew için kiralama teklifinde bulundu.

Ocak ayında West Ham United'dan Swansea'ye Galler ekibi adına rekor bonservis ücreti olan 18 milyon Sterlin bonservis ücreti ile transfer olan Ganalı forvet, burada tek devrede 12 maçta forma şansı buldu fakat gol atamadı.

Hücumda santrfor ve her iki kanatta oynayabilen 28 yaşındaki oyuncu, Gana Milli Takımı ile de 42 maçta 12 gol attı.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 16:25
  1. Fenerbahçe
  2. Fernandao
  3. Suudi Arabistan
  4. Vincent Janssen
  5. Tottenham
  6. Roberto Soldado
  7. West Ham United
  8. Andre Ayew
  9. Swansea

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