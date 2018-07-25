Fenerbahçe'nin transferini canlı yayında açıkladı!

Gana’nın resmi devlet kanalı GTV’nin yorumcularından Saddick Adams Obama, Ayew’in F.Bahçe ile anlaştığını duyurdu. Obama’ya göre Ayew’in F.Bahçe’yi Premier Lig’e tercih etmesinin en önemli nedeninin Şampiyonlar Ligi olduğunu söyledi.

Gana’da Footy Gana ise Ayew’in F.Bahçe’den yılda 4.7 milyon sterlin kazanacağını, Türk ekibinin Swansea ile kiralama görüşmelerinde önemli aşama kaydettiğini iddia etti. F.Bahçe’nin Swansea’ya Ayew için yaptığı son teklifin 3.55 milyon sterlin olduğunu gündeme getirdi.

Kaynak: Fotospor