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Fenerbahçe'nin rakibi Benfica'da şok sakatlık

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan Benfica'da yeni transfer Facundo Ferreyra, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus'a karşı oynanan müsabakada sakatlandı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 22:36
Fenerbahçe'nin rakibi Benfica'da şok sakatlık

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica'da sakatlık şoku yaşanıyor.

Portekiz ekibinin Uluslararası Şampiyonlar Kupası mücadelesinde Juventus'la oynadığı maçta forma giyen Facundo Ferreyra, maçın 39. dakikasında sakatlanarak sedyeyle saha kenarına getirildi.

Karşılaşmaya devam edemeyen Ferreyra'nın sakatlığının ciddi olup olmadığı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Benfica ile Juventus arasındaki karşılaşmanın galibini ise penaltılar belirledi. Normal süresi 1-1 biten maçta Juventus, 4-2'lik skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 22:36
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  2. Benfica
  3. şok sakatlık
  4. facundo ferreyra

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