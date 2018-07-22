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Fenerbahçe'den yılın bombası Rafinha

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Barcelona'da forma giyen Rafinha'ya kanca attı.

22 Temmuz 2018 Pazar 13:50
Fenerbahçe'den yılın bombası Rafinha

İSPANYOL Mundo Deportivo, F.Bahçe’nin Rafinha’yı istediğini yazdı. Barcelona’nın kadrosunda düşünmediği 24’lük Brezilyalı orta saha için nabız yoklanıyor. Katalan devi, onun tapusuyla gitmesinden yana ancak kiralık vermeye de hazır. Cocu’nun bu transferde oldukça ısrarcı olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezonu Inter’de kiralık geçiren Rafinha, kalmak istiyor, olmazsa yine İtalya’ya dönme niyetinde. Ancak Inter’in almaya niyeti yok. F.Bahçe, başka devlerle de rekabet içinde. 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 13:50
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